Володар титулу WBC в першій середній вазі Себастьян Фундора (23-1-1, 15 KO) поділився думками про поєдинок проти ексчемпіона в напівсередньому дивізіоні Кіта Турмана (31-1, 23 КО).

Цитує Фундору fightnews.com.

«Тренування разом (з сестрою Габріелою Фундорою) безумовно робить нас обох кращими. Спостерігаючи за її спарингом та тренуванням, особливо враховуючи, що вона також лівша, я підбираю маленькі хитрощі та стратегії і додаю їх у свої тренування та роботу.

Вона робитиме своє і захищатиме корону, а я підуть слідом і захищатиму свій титул. Я виріс, спостерігаючи за Турманом. Багато його великих боїв ми дивилися постійно. Я завжди вважав його чудовим бійцем.

Не можу сказати, що очікував одного дня битися з Турманом, але знав, що це можливо, бо завжди хочу найскладніші бої, і тепер ми тут. Це буде шалена ніч. Великий бій з двома хлопцями, які люблять битися.

Очікуйте феєрверку. Мені здається, цей бій сам себе продає. Турман – великий балагур, я – тихий, але ми обидва любимо бити. Ми йдемо за нокаутом, але мені просто потрібно перемогти будь-яким способом.

Перемога над Турманом ще більше закріплить нашу позицію найкращих у дивізіоні».