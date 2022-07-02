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Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона

Захистити титул не вдалося
Бокс Професійний бокс
17:12
Брієдіс не засудив росію за війну в Україні – йому розбили обличчя і відібрали пояс чемпіона

Латвійський боксер Майріс Брієдіс (28-2, 20 КО) відмовився засуджувати росію за війну в Україні, а тому його чемпіонський бій відмовилися транслювати на батьківщині. Сильний вчинок від телевізійників.

Однак, воно й на краще для фанатів вже колишнього володаря поясу IBF в крузервейті – титул захистити йому не вдалося.

Суперником Брієдіса став австралійський проспект Джей Опетая (22-0, 17 КО), який приймав бій на своїй території.

Претендент-шульга значно краще виглядав в першій половині бою, здавалось, от-от відправить Брієдіса на канвас. Однак досвідчений чемпіон втримався на ногах, в другій половині навіть почав частково перехоплювати ініціативу, а в десятому раунді серйозно зачепив суперника аперкотом.

Однак Опетая довів поєдинок до кінця і почув такий приємний вирок суддів – 116:112, 115:113 и 116:112.

«And the new…» Пояс змінив свого власника.

А в андеркарді цього бою відбувся епічний нокаут в першому раунді.

Сергій Лук'яненко
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Майріс Бріедіс Джей Опетая

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