Бріггс поділився прогнозом на поєдинок Усик – Дюбуа II
Шеннон вважає, що Даніель здатний на апсет
5 хвилин тому
Колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс поділився очікуваннями від реваншу Олександра Усика (23-0, 14 KO) та Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Слова американця наводить vringe.com:
Дюбуа один із таких хлопців, яких не можна списувати з рахунків. Він сильний, він великий, стійкий, він йде вперед. Цей бій – це нелегкий поєдинок для Усика. Я не сидітиму тут і говорити, що це ніби легкий бій. Цей хлопець, він сповнений рішучості, він хоче виграти ці пояси, він хоче довести, що всі неправі, і для нього це великий шанс. Він б'ється з дитинства, він сильний, як чорт. Це буде складний бій, але це буде чудовий поєдинок. Я продовжую говорити, що Усик має перемогти, але я не знаю. Це справді складний бій для прогнозу, буду чесний з вами.