Брієдіс – про відео Усика з Бобулом: «Невже війна вже закінчилася...?»
Відомий латвієць вирішив підколоти Олександра
43 хвилини тому
Олександр Усик / Фото - ВВС
Колишній чемпіон світу у крузервейті Майріс Брієдіс (28-3, 20 КО) прокоментував відео за участі абсолютного чемпіона у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (24-0, 15 КО) з благодійного вечора.
«Невже війна вже закінчилася, що можна влаштовувати такі публічні свята?
Мені поки що немає чого святкувати. Як депутат, я думаю про свій народ і безплатно треную латвійців, щоб наша країна була сильною. Поки що я не бачу приводу для танців».
Нагадаємо, що у 2018 році Усик переміг Брієдіса рішенням суддів: 115-113, 115-113 та 114-114.
