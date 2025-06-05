Британський боксер – про реванш Усика з Дюбуа: «Українець може показати майстерний бокс, або Даніель його винести»
Барретт визнав, що зробити точний прогноз вкрай непросто
близько 9 годин тому
Британський боксер Зелфа Барретт висловився про другий поєдинок Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) та Олександра Усика (23-0, 14 KO). Слова бійця надає vringe.com:
Це гарний бій. Чи був удар по корпусу (у першому поєдинку)? На мій погляд, це не було нижче за пояс. На мій погляд, ні, але це хороший поєдинок. Дюбуа набрав зараз якогось ходу, він виліз зі своєї шкаралупи. Він багато говорить, він не ховається, він більше не соромиться, бо він вірить у себе. Це може принести апсет. Слухайте, він важко б'є, і все, що йому потрібно в цьому дивізіоні, – це лише один удар. Бій може пройти за двома сценаріями. Дюбуа може винести його, або Усик може показати майстерний бокс. Тож важкий бій для прогнозу.
Відомо, скільки Усик платить за спаринги.