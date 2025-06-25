Британський нокаутер: «Важко ставити проти такого боксера, як Усик»
Кларк не може дочекатися реваншу українця з Дюбуа
близько 1 години тому
Фото: K2 Promotions
Британський надважковаговик Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 KO) поділився очікуваннями від реваншу Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) та Олександра Усика (23-0, 14 KO). Слова олімпійського призера наводить sport.ua:
Насправді важко ставити проти такого боксера, як Усик, який є неймовірним чемпіоном. Дюбуа – молодий голодний лев, це буде класний бій. Не знаю, на чию користь він завершиться, але це буде класний поєдинок.
Дюбуа погрожує знищити Усика.