Дюбуа вважає, що бої з Ф’юрі негативно вплинули на Усика
Даніель впевнений у перемозі над українцем у реванші
32 хвилини тому
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Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) висловився про реванш з Олександром Усиком (23-0, 14 KO) після двох поєдинків українця з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO). Британця цитує vringe.com:
Я вважаю він трохи зношений. Ці два поєдинки з Ф'юрі та бій зі мною… Усі потроху забирали у нього. Тепер я знаю, що зроблю. Я зістарю його за одну ніч. Ось що я зроблю. Мені байдуже, хто там і що каже. Я зроблю свою роботу і отримаю перемогу, ось про що я турбуюсь! Це буде видовищна річ. Весь світ зупиниться, і не лише Англія. Америка, всі дивитимуться, весь боксерський світ. Давайте творити історію!
У команді Усика пояснили розставання з багаторічним промоутером.