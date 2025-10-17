Володимир Кириченко

Тимчасовий володар титулу WBA у надважкому дивізіоні британець Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) для DAZN Boxing пригадав спаринги з абсолютним чемпіоном світу у хевівейті українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

«Це був жовтень 2018-го. Тобто близько семи років тому. Тоді я був ще новачком, очевидно, ще дуже багато вчився у своїй справі. Спаринг із ним був чудовим з точки зору навчання, але водночас мене буквально засипало ударами з усіх боків. Він тоді був відмінним, і зараз він теж чудовий».

Чого ти навчився у нього?

«Було багато чого взяти собі, але на ранньому етапі моєї кар’єри найбільшим уроком для мене було те, як структурувати не так тренувальний табір, а спаринговий тиждень або день у плані спарингу та підготовки. Що він робив до спарингу, що робив після. Саме такі речі я переймав у нього на тому етапі».

Нагадаємо, що Вордлі 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні проведе поєдинок проти Джозефа Паркера.