У США назвали єдиного проблемного суперника для Усика
Коппінджер вірить у британського проспекта
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Американський оглядач боксу Майк Коппінджер назвав єдиного бійця, який може створити проблеми для Олександра Усика (24-0, 15 KO). Експерта цитує vringe.com:
Доведеться визнати, що це Ітаума... Прийде визнати, що це Мозес. Адже він вибуховий. Має фінти. Він навчений у чисто-боксі. Йому лише 20 років. І він ще прогресуватиме.
Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі хоче третій поєдинок з Усиком.
Поділитись