Усик планує стати мером Києва? Олександр висловився про політичне майбутнє
Боксер пожартував, що залишає це Віталію Кличку
близько 2 годин тому
Фото: Мінмолодьспорту
Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 KO) заявив, що не планує йти в політику після завершення професійної кар'єри.
Про це він сказав під час Київського міжнародного економічного форуму, відповідаючи на запитання про можливу участь у виборах мера столиці.
Віталію Володимировичу, все добре. Мером не хочу.
