Денис Сєдашов

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс (35-2-1, 22 KO) поділився порадами для відеоблогера та боксера Джейка Пола (12-1, 7 КО) перед його поєдинком проти ексчемпіона світу Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO). Слова наводить IFN.

Руїс вважає, що головне для Пола — психологічна впевненість:

Потрібно мати віру, не боятися й віддати всього себе. Бути безстрашним — це ключ. Енді Руїс

Говорячи про тактику, Руїс назвав удар справа головною зброєю Пола:

Йому потрібна права рука. Якщо Джейк поцілить нею, може завдати великої шкоди. Багато хто його недооцінює, але він справді хороший боєць і дуже відданий своїй справі. Енді Руїс

Руїс додав, що ще не говорив із Полом перед боєм, але планує зв’язатися та дати кілька порад.

