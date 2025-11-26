Джейк Пол після перемоги над Джошуа хоче поєдинок з ще однією жертвою Усика
Блогер хоче зруйнувати плани AJ
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Боксуючий блогер Джейк Пол заявив BBC Sport, що хоче зруйнувати плани Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) на мегафайт з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO):
100 % запевняю. Це величезна помилка дивитися мені за спину, серйозно. Я руйную всі його плани. Нічого не організовуйте, не займаюся плануванням авіаквитків та готелів. Я нокаутую цього хлопця, стану генеральним директором Matchroom Boxing та зміню плани. І наступного року я буду (битися) проти Тайсона Ф'юрі.
Нагадаємо, що бій Джошуа – Джейк Пол відбудеться у грудні 2025 року. Боксери отримають космічні гонорари.
