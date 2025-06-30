Чавес-старший – про сина після бою з Полом: «Подолав демонів – вже перемога»
Батько Хуліо заявив, що пишається сином незалежно від результату
близько 2 годин тому
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Легендарний мексиканський боксер Хуліо Сезар Чавес-старший прокоментував поразку свого сина, ексчемпіона світу у середній вазі Хуліо Сезара Чавеса-молодшого в бою проти блогера та професійного боксера Джейка Пола. Слова наводить Boxing Scene.
Хуліо – чемпіон! Знаєте чому? Тому що він пройшов через багато. Я чесно пишаюся своїм сином. Пишаюся тим, що після всіх цих важких років він повернувся в ринг і переміг своїх внутрішніх демонів. Ви розумієте, про що я.
Нагадаємо, що Джейк Пол здобув перемогу над Чавесом-молодшим одноголосним рішенням суддів у 10-раундовому поєдинку.
Джейк Пол викликав Джошуа, Ф’юрі та Джервонту після перемоги над Чавесом.