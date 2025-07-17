Олег Гончар

Чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл поділився прогнозом на реванш між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), який відбудеться 19 липня на стадіоні Wembley у Лондоні. Слова бійця навів портал GiveMeSport.

«Усика зараз дуже важко перемогти. У Дюбуа є потужний удар, але Усик не підставляється під серії. Щоб його здолати, потрібен один-два точні удари». Том Аспіналл

Він зазначив, що не здивується перемозі Дюбуа, але не вірить у поразку Усика, який виглядає «майже непереможним».

У першому бою 26 серпня 2023 року у Вроцлаві Усик нокаутував Дюбуа в дев’ятому раунді, але команда британця оскаржувала результат через спірний удар нижче поясу в п'ятому раунді.

Нагадаємо, що перед боєм Усик відповів усім, чи він є старим для боксу.

Також один зі спаринг-партнерів оцінив потужність українця.