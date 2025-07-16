Олег Шумейко

Спаринг партнер Олександра Усика (23-0, 14 KO) Кассіус Чейні (23-3, 16 KO) висловився про роботу у тренувальному таборі українця перед реваншем з Даніелєм Дюбуа (22-2, 21 KO). Американця цитує vringe.com:

Про враження від роботи з Усиком

Він має сильні ноги. Має гарну базу роботи на ногах. Він реально не шукає можливості тебе струснути, він дуже все прораховує, він розумний у рингу. Має розумну команду. Я вважаю, що це його великий актив.

Про силу Усика

Я не сказав би, що я відчув якісь потужні удари. Він більше працює на точність, він більше влучний панчер. Якщо він зловить тебе ударами, які ти не побачиш, тоді, я думаю, це будуть найгірші для тебе удари. Він не найсильніший панчер, він більше працює на точність – зловити тебе поза балансом або зловити тебе, коли ти реально не очікуєш. І він дуже розслаблений.

Про роботу ніг Усика

У нього справді гарна робота ніг. Якби він займався іншим видом спорту, то він би був добрим тенісистом чи футболістом. Якщо він змінить вид спорту, то я можу побачити його справді гарним тенісистом.

Про витривалість Усика

Він спарингував з 4 різними хлопцями. Він дуже розслаблений. Його команда хотіла, щоб він був дуже розслабленим. Він не те щоб бився у кожному раунді. Він проходив кожен раунд з метою пройти раунд без отримання шкоди і виграти раунди без надмірної активності. Але він все ж таки вигравав раунди, тому що він змушував тебе розчаровуватися у своїх спробах, він достатньо тебе торкався, щоб заробляти очки.

Про найважливіший урок у таборі Усика

Найважливіший урок із доробком був наступний. Коли ти їдеш у подібні табори, ти маєш їхати туди, як на справжній бій: «О’кей, я готуюся до справжнього бою». Він не такий, як Майк Тайсон, він не намагається тебе убити в спарингу, але вся серйозність оточення… Потрібно бути там із таким настроєм, як вся серйозність оточення у його таборі. Це називається професіоналізм.

Усик та Дюбуа провели гарячу дуель поглядів перед реваншем.