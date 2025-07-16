Денис Сєдашов

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) напередодні реваншу з британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) поділився думками про вік та самопочуття. Слова наводить Frank Warren's Queensberry Promotions.

Українець зізнався, що не звертає уваги на слова критиків, які вважають, що він уже «старий» для боксу.

Мій біологічний вік — 33 роки. Вчора показник відновлення — 78 балів, це зелена зона. Так що я в хорошій формі. Почуваюся на 23-24. У мене четверо дітей — це теж допомагає залишатися молодим. Олександр Усик

Нагадаємо, другий поєдинок Усика проти Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі у Лондоні.

«Ми – мамині синочки, а вони – справжні чоловіки». Чісора про війну, Усика та бій на Вемблі.