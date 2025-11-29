Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 KO) заявив, що є найважчим викликом для Олександра Усика (24-0, 15 KO). Німця цитує fightnews.info:

Я залишуся скромним, але думаю, що люди кажуть, що Кабаєл – найкращий суперник для Усика. Після поєдинку з Чжаном Чжилеєм люди зрозуміли мій рівень. Френк Санчес – теж дуже хороший боксер. Але я думаю, що моя перемога над Чжилеєм була більшою. Я вірю у себе. Після бою з Чжилеєм усі люди з боксерського світу кажуть, що я боксер світового класу.

Повернути бокс до Німеччини – це моя мрія. Почалася епоха Кабаєла. У Німеччині всі підтримують мене. Крім того, там є великий ринок. Я думаю, що коли я поб'юся з найвідомішими боксерами, ми зберемо стадіон. Я вважаю, що коли команда Усика це зрозуміє, то, можливо, після цього він скаже: «Погнали, Кабаєл. Я поб'юся з тобою».

Усик не назвав моє ім'я на рингу після бою з Дюбуа. Він поб'ється з іншими суперниками. Не знаю, чому він не згадав мене. Я думаю, що після 1-2 боїв у Німеччині я буду готовий до Усика. Мені подобаються величезні виклики.

Погнали, Кабаєл проти Усика. Він ніколи не програвав у кар'єрі, як і я. Я вважаю, що це найкращий бій для вболівальників.