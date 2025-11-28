Колишній тренер Майка Тайсона назвав Олександра Усика найкращим боксером сучасності
Атлас назвав свій список топ-10 P4P
1 день тому
Фото: Getty Images
Відомий американський тренер Тедді Атлас назвав свою версію десятки найкращих боксерів сучасності незалежно від вагової категорії. Відзначимо, що на вершині розташувався лідер хевівейту українець Олександр Усик (24-0, 15 KO).
Топ-10 рейтингу Р4Р за версією Тедді Атласа:
1. Олександр Усик
2. Теренс Кроуфорд
3. Наоя Іноуе
4. Дмитро Бівол
5. Джессі Родрігес
6. Артур Бетербієв
7. Давид Бенавідес
8. Шакур Стівенсон
9. Дзунто Накатані
10. Девін Хейні
У команді українця раніше пояснили відмову від титулу WBO.