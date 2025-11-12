Брієдіс: «Тайсон падав у нокаути, Мухаммед Алі – теж. Усик йшов всю кар’єру без поразок»
Майріс вважає, що в українця найкраще резюме
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Майріс Брієдіс висловився про Олександра Усика (24-0, 15 KO). Латвійця цитує vringe.com:
Я думаю, великий боксер – це Олександр Усик. Чому я так говорю? Тому що насправді люди не розуміють, наскільки вона велика. У чому? Тайсон падав у нокаути, мав програші. Мухаммед Алі – теж саме. Усик йшов усю кар'єру, він йшов без поразок. Особливо серед професіоналів. Він узяв у любителях все, він узяв у професіоналах у крузерах все, і він узяв у надважкій вазі все. Він, у принципі, зробив усе. Ніхто нічого не робив такого. Ніхто не робив такого!
Усик розповів, у що інвестує в Україні.