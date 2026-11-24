«Через рік-два ніхто не зможе перемогти Ітауму». Відомий нокаутер підтримав Мозеса
Цікавий прогноз кар'єри для молодого британця
Албанський ветеран надважкого дивізіону Нельсон Хіса (25-0, 23 КО) для ProBox TV поділився думками про британського проспекта хевівейту Мозеса Ітауму (14-1, 12 КО).
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Колись давно я чув, що ви, можливо, могли зустрітися в рингу з Ітаумою. Чи було це правдою?
«Я не хочу битися з Мозесом Ітаумою. Це жарт. Але коли я його побачив, то подзвонив своєму менеджеру Боббі й запитав: «Боббі, я казав, що битимусь з Мозесом? Так от, я ніколи не буду з ним битися». Він справді дуже хороший, просто ідеальний. Судячи з того, що я бачив у його останніх поєдинках, – він номер один. У Хрговича величезний досвід, він дуже міцний хлопець, у нього залізна щелепа... Він виграв той бій, але, гадаю, через рік-два ніхто не зможе перемогти Мозеса. Ніхто».
Ти був шокований тим, як саме Хргович переміг його?
«Він провів дуже хороший бій. Чесно кажучи, я казав усім ще до поєдинку: з Хрговичем нікому не буває легко. Ніхто не зможе легко впоратися з Хрговичем. Його неможливо нокаутувати, проти нього взагалі нічого не вдієш. У нього сильний характер, правильний менталітет, чудова підготовка, хороша команда й тренер. До того ж, у нього за плечима велика аматорська кар’єра, є досвід. Тож Мозесу було дуже непросто, але він чудово боксував протягом восьми раундів. Він справді добре відпрацював».
Раніше стало відомо, коли Ітаума проведе бій після поразки від Хрговича.
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