ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Колись давно я чув, що ви, можливо, могли зустрітися в рингу з Ітаумою. Чи було це правдою?

«Я не хочу битися з Мозесом Ітаумою. Це жарт. Але коли я його побачив, то подзвонив своєму менеджеру Боббі й запитав: «Боббі, я казав, що битимусь з Мозесом? Так от, я ніколи не буду з ним битися». Він справді дуже хороший, просто ідеальний. Судячи з того, що я бачив у його останніх поєдинках, – він номер один. У Хрговича величезний досвід, він дуже міцний хлопець, у нього залізна щелепа... Він виграв той бій, але, гадаю, через рік-два ніхто не зможе перемогти Мозеса. Ніхто».

Ти був шокований тим, як саме Хргович переміг його?

«Він провів дуже хороший бій. Чесно кажучи, я казав усім ще до поєдинку: з Хрговичем нікому не буває легко. Ніхто не зможе легко впоратися з Хрговичем. Його неможливо нокаутувати, проти нього взагалі нічого не вдієш. У нього сильний характер, правильний менталітет, чудова підготовка, хороша команда й тренер. До того ж, у нього за плечима велика аматорська кар’єра, є досвід. Тож Мозесу було дуже непросто, але він чудово боксував протягом восьми раундів. Він справді добре відпрацював».

Раніше стало відомо, коли Ітаума проведе бій після поразки від Хрговича.