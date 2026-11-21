Стало відомо, коли Ітаума проведе бій після поразки від Хрговича
У 2026 році фанати британця вже на побачуть в ринзі
Колишній претендент на титул у надважкому дивізіоні британець Мозес Ітаума (14-1, 12 КО) планує провести наступний бій на початку 2027 року.
У серпні Ітаума бився з Філіпом Хрговичем за вакантний титул IBF.
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Молодий британець впевнено розпочав поєдинок і у другому раунді відправив хорвата в нокдаун. Але в ході бою Ітаума почав втомлюватися і дозволив Хрговичу перехопити ініціативу. У дев'ятому раунді Мозес виглядав зовсім знесиленим, і рефері зупинив бій.
Як стверджує журналіст Кріс Маннікс, Ітаума має намір повернутися після цієї поразки в лютому.
«Джерела повідомили, що Мозес Ітаума планує повернутися на ринг у лютому. Ітаума повертається після поразки нокаутом від Філіпа Хрговича у своєму першому поєдинку за звання чемпіона світу в серпні».
Раніше Даніель Дюбуа заявив про бажання провести поєдинок проти Ітауми.
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