У серпні Ітаума бився з Філіпом Хрговичем за вакантний титул IBF.

Колишній претендент на титул у надважкому дивізіоні британець Мозес Ітаума (14-1, 12 КО) планує провести наступний бій на початку 2027 року.

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Молодий британець впевнено розпочав поєдинок і у другому раунді відправив хорвата в нокдаун. Але в ході бою Ітаума почав втомлюватися і дозволив Хрговичу перехопити ініціативу. У дев'ятому раунді Мозес виглядав зовсім знесиленим, і рефері зупинив бій.

Як стверджує журналіст Кріс Маннікс, Ітаума має намір повернутися після цієї поразки в лютому.

«Джерела повідомили, що Мозес Ітаума планує повернутися на ринг у лютому. Ітаума повертається після поразки нокаутом від Філіпа Хрговича у своєму першому поєдинку за звання чемпіона світу в серпні».

Moses Itauma is planning to return to the ring in February, sources said. Itauma is coming off a knockout loss to Filip Hrgovic in his first world title fight last August. More news on Wilder, Dubois, Shakur coming up on @DAZNBoxing — Chris Mannix (@SIChrisMannix) November 21, 2026

Раніше Даніель Дюбуа заявив про бажання провести поєдинок проти Ітауми.