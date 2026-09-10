Белью — про поразку Ітауми: «Не думаю, що Хргович завдав йому шкоди, Мозес просто виснажився»
Колишній британський боксер назвав головну причину дострокової поразки Мозеса
Колишній чемпіон світу Тоні Белью прокоментував поразку суперважковаговика Мозеса Ітауми (14-1, 12 КО) у поєдинку за вакантний титул IBF проти Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).
Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Слова наводить Boxing News Online.
Думаю, він переможе Філіпа Хрговича у реванші. Ітаума технічно дуже сильний боксер. Не вважаю, що Хргович завдав йому серйозної шкоди — Мозес просто виснажився.
«Повернися сильнішим і продовжуй рухатися вперед»: Усик підтримав Ітауму після поразки у бою з Хрговичем.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
Ліцензія КРАІЛ № 364 від 20.11.2023 | ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 10.10.2025. *до 200% бонусу на перший депозит. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
21+. УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.