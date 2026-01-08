Володар титулу WBC International у середньому дивізіоні Федір Черкашин (27-1, 17 КО) для NV розповів про зміну громадянства.

«Ви знаєте, була така можливість, адже я маю польське коріння. Але щоб боксувати на польському телебаченні в головних боях, потрібно було мати громадянство. Тобто я не міг вийти на вищий рівень, ніж той, на якому боксував тоді.

Я виступав у мейн івентах – це, наприклад, коли ти боксуєш перед головним боєм вечора. І я розумів, що потрібно щось робити.

Я бачив своє життя в Польщі з 2017 року, відколи переїхав. Розумів, що будую своє життя навколо спорту. Варшава стала тим місцем, де я хотів жити й працювати як спортсмен.

У 2020 році моя кар’єра реально почала набирати обертів, і мені казали, що потрібно виходити на головні поєдинки. А головні бої телебачення, знову ж таки, дає лише тоді, коли ти маєш громадянство.

Тому я обміняв Карту поляка на польське громадянство. Від українського громадянства я не відмовлявся – просто оформив польське.

І вже у 2020 році мені дали можливість провести головний бій у Варшаві. Це також дозволило залучити спонсорів до моєї команди, приєдналися нові люди. У підсумку це дало мені певну впізнаваність – мене почали знати в Польщі не лише в боксерському середовищі».