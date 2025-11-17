Володар титулу WBC International у середньому дивізіоні українець Федір Черкашин (26-1, 16 КО) проведе наступний бій 22 листопада.

Про це боксер оголосив у соцмережах.

«22 листопада я повертаюся в ринг. Вперше у Мексиці.

З квітня я живу та тренуюся в США. Щодня працюю над собою й удосконалюю свою майстерність.

Це не найважливіший бій у моєму житті, але він дасть мені змогу залишатися активним і тримати бойовий ритм. Нова країна, нова енергія та ще один цінний досвід до моєї колекції.

У новому році на мене чекають справді великі виклики. Я впевнено рухаюся вперед. Дякую всім, хто зі мною. Ідемо далі».