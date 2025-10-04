Дерек Чісора (36-13, 23 KO) поділився очікуваннями від поєдинку Джозефа Паркера (36-2, 24 KO) та Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO). Слова британця наводить fightnews.info:

Мій прогноз на бій Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі. Мені здається, що Вордлі переможе у цьому поєдинку нокаутом. Я не знаю, чому так думаю, але це ніби ти граєш у лотерею, і тобі випали потрібні номери. Я вірю, що Фабіо зараз має потрібні номери, бо після останнього виступу йому є що доводити.

Я вже давно знаю Фабіо. Він маленький звір. Джозеф теж звір, але Фабіо Вордлі переможе у цьому бою нокаутом. Повірте мені. Ставте свій будинок на цей результат. Це буде напружений бій.