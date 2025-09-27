Денис Сєдашов

Британський суперважковаговик Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) планує повернутися на ринг до кінця 2025 року.

Його потенційний суперник Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) в інтерв’ю Sky Sports заявив, що готовий провести бій із «DDD» навіть без чемпіонського пояса на кону.

У нас є незавершені справи. Якщо він захоче, ми зможемо зустрітися. Немає сенсу уникати поєдинків. Що б мені не запропонували, я прийму виклик. Так, я дуже близький до бою за титул чемпіона світу, але не хочу чекати. Перемога над будь-ким, хто стане на моєму шляху, наблизить мене до головної мети. Джозеф Паркер

Останнім часом новозеландець підтверджує свою репутацію бійця, готового виходити проти будь-кого: він переміг Деонтея Вайлдера, Чжана Чжилея, а у своєму крайньому поєдинку нокаутував Мартіна Баколе.

