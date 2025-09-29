Британський боксер надважкої ваги Джеймі Чікева (8-2, 5 КО) для The Ring розповів, що планує допомогти тимчасовому чемпіону WBA у надважкій вазі Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО), з яким тренується в одному залі, готуватися до бою з тимчасовим володарем титулу WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 KO).

«Коли Фабіо сказав мені, що його бій відбудеться в той самий день, я був шокований. Але на BBC буде інша аудиторія, тож ми можемо спробувати цим скористатися. Це благословення.

Я вірю, що все відбувається з якоїсь причини, тому ніколи не можу ні в чому звинувачувати. Добре, що ми з Фабіо боремося в один вечір, обидва досягнемо піку форми одночасно, і ми точно проведемо кілька раундів.

Ми обоє правші і обидва бʼємося з правшами. Він допоміг мені в бою з Аделеє, а я допоміг йому в бою з Джастісом Гані. Цього разу ми бʼємося в один день, тому цілком справедливо, що ми знову це зробимо».