Олег Гончар

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) заявив про завершення контракту з промоутерською компанією Queensberry Promotions, повідомив ютуб-канал talkSPORT.

За словами Чісори, угода з Queensberry Promotions втратила чинність через два місяці після його поєдинку проти Отто Валліном. Боксер заявив, що нині не має чинного контракту з жодним промоутером.

Також Чісора пояснив, чому його ювілейний 50-й бій не відбувся у грудні.

«Я буду битися з ким завгодно. Все, що мені потрібно, це хороший контракт. Причина, чому ми не билися в грудні, полягає в тому, що я не отримав хорошого контракту. Тому я не бився в грудні. Зараз я просто хочу отримати велику суму і хороший контракт». Дерек Чісора

Раніше з’являлася інформація про можливий поєдинок Чісори з Деонтеєм Вайлдером. За попередніми даними, бій можуть провести у квітні 2026 року у Великій Британії, однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.