Володимир Кириченко

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) проведе бій проти колишнього чемпіона світу у хевівейті американця Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО). Про це повідомляє BBC Sport.

Поєдинок відбудеться 4 квітня в Лондоні. Для Чісори це буде 50-й бій у професійній кар’єрі.

Боксери мали провести бій ще 13 років тому, але Вайлдер знявся з поєдинку через арешт за звинуваченням у домашньому насильстві.

40-річний Вайлдер зазнав двох поразок нокаутом поспіль — від Джозефа Паркера у 2023 році та Чжана Чжилея у 2024-му.

Після понад річної перерви Вайлдер повернувся на ринг у червні, здобувши перемогу технічним нокаутом у 7-му раунді над Тайреллом Герндоном.

42-річний Чісора має серію з трьох перемог поспіль.

Раніше Тайсон Ф’юрі зробив прогноз на бій Чісори з Вайлдером.