Денис Сєдашов

Британський ветеран боксу Дерек Чісора (36-13, 23 KO) поділився настроєм і підходом до підготовки перед поєдинком проти Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО), наголосивши на своїй максимальній готовності до жорсткого протистояння. Слова наводить talkSPORT.

Я тренуюся на повну силу, знаючи, що для перемоги мій суперник має мене нокаутувати — по-справжньому нокаутувати. Тому, якщо він не зможе зробити цього в 10-му або 12-му раунді, я його просто знищу. Ось як я тренуюся… Мені подобається битися, мені подобається біль, мені подобається все. Тож якщо бій усе-таки відбудеться, дозвольте мені дещо вам пояснити, хлопці: Деонтей буде нокаутований. Дерек Чісора

Поєдинок відбудеться 4 квітня в Лондоні. Для Чісори це буде 50-й бій у професійній кар’єрі.

