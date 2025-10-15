Чісора прогнозує нокаут від Вордлі в бою з Паркером
Британець ставить на перемогу Вордлі 25 жовтня
близько 1 години тому
Дерек Чісора
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) поділився прогнозом на бій між тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером (36-3, 24 КО) та володарем тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО). Поєдинок відбудеться 25 жовтня, повідомляє British Boxing News.
«Я відчуваю, що Фабіо виграє цей бій нокаутом. Не знаю чому, але це як вгадати числа в лотереї. У Фабіо зараз усе складається, і після останнього бою йому є що доводити. Я знаю його давно – він справжній звір. Паркер теж сильний, але Вордлі переможе. Ставте на це будинок».
30-річний Вордлі та 33-річний Паркер проведуть бій 25 жовтня в Лондоні.