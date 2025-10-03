Тимчасовий чемпіон WBA у надважкому дивізіоні британець Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) для talkSPORT Boxing поділився думками про свій поєдинок проти тимчасового володаря титулу WBO у хевівейті новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 KO).

«Я знаю, що це бій вищий за рівень Великої Британії чи навіть Європи. Я дуже хочу бути на вершині дивізіону і вибирати найкращих бійців.

Я не зміг дістатися до Усика, але Джозеф Паркер – наступний найкращий боєць у дивізіоні. Він №2, а може №3. Це залежить від того, як ви хочете розставити всіх, але він точно там, нагорі».