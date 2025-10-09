Володимир Кириченко

Тимчасовий чемпіон світу WBO у надважкому дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для DAZN Boxing поділився очікуваннями від поєдинку проти тимчасового володаря титулу WBA британця Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO).

Про Фабіо Вордлі:

«Це великий бій. Він принесе мені статус обов’язкового претендента на титул WBA... Я знаю, що всі зараз говорять про Усика, усі хочуть із ним зустрітися, але моїм Усиком зараз є Фабіо Вордлі. Уся моя увага на ньому, і нічого більше не має значення. Якщо я не зроблю все правильно в цьому бою, не буде сенсу говорити про жодні інші поєдинки».

Про цілі:

«Хочу стати дворазовим чемпіоном світу, об’єднаним, абсолютним. Це мета кожного бійця. Раніше я робив це для свого батька, я став чемпіоном світу в основному для нього. Тепер я роблю це для себе, для своєї дружини й дітей. Саме це дає мені сили щодня».

Нагадаємо, поєдинок Вордлі проти Паркера пройде 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні.

Раніше повідомлялося, що британський суперважковаговик буде готувати Вордлі до бою з Паркером.