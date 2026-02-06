Чісора: «Я боксував з двома поколіннями: «Віталієм Кличком, а потім Усиком»
Дерек пригадав свій кар’єрний шлях
22 хвилини тому
Фото: Matchroom
Колишній претендент Дерек Чісора (36-13, 23 KO) висловився про свою кар’єру. Британця цитує vringe.com:
Я думаю, я боксував з двома поколіннями: Віталієм Кличком, Робертом Хеленіусом… Це було моє перше покоління. А потім я боксував з Олександром Усиком після Олімпіади та інших. Це ще одне покоління. Це яскравий час для мене.
Нагадаємо, що Чісора у квітні проведе поєдинок з Деонтеєм Вайлдером.
Поділитись