Володимир Кириченко

Бій британського ветерана надважкого дивізіона Дерека Чісори (36-13, 23 КО) проти колишнього чемпіона у хевівейті американця Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) оголошено офіційно.

Поєдинок відбудеться 4 квітня в Лондоні на The O2 Arena. Трансляція запланована на DAZN.

🥊 ANNOUNCED: Deontay Wilder will face Derek Chisora in a heavyweight clash on April 4th at The O2 Arena in London on DAZN. pic.twitter.com/v2XadmhOEL — Ring Magazine (@ringmagazine) January 30, 2026

Для Чісори це буде 50-й поєдинок у професійній кар’єрі.

Боксери мали провести бій ще 13 років тому, але Вайлдер знявся з поєдинку через арешт за звинуваченням у домашньому насильстві.

Вайлдер зазнав двох поразок нокаутом поспіль – від Джозефа Паркера у 2023 році та Чжана Чжилея у 2024-му. Після понад річної перерви 40-річний Вайлдер повернувся на ринг у червні, здобувши перемогу технічним нокаутом у 7-му раунді над Тайреллом Герндоном.

42-річний Чісора має серію з трьох перемог поспіль.

Бій з Усиком під питанням? Вайлдер вийде в ринг проти британського ветерана