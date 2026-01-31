Офіційно: поєдинок Чісора – Вайлдер відбудеться на шоу в Лондоні
Зірки хевівейту мали провести бій ще 13 років тому
35 хвилин тому
Бій британського ветерана надважкого дивізіона Дерека Чісори (36-13, 23 КО) проти колишнього чемпіона у хевівейті американця Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО) оголошено офіційно.
Поєдинок відбудеться 4 квітня в Лондоні на The O2 Arena. Трансляція запланована на DAZN.
Для Чісори це буде 50-й поєдинок у професійній кар’єрі.
Боксери мали провести бій ще 13 років тому, але Вайлдер знявся з поєдинку через арешт за звинуваченням у домашньому насильстві.
Вайлдер зазнав двох поразок нокаутом поспіль – від Джозефа Паркера у 2023 році та Чжана Чжилея у 2024-му. Після понад річної перерви 40-річний Вайлдер повернувся на ринг у червні, здобувши перемогу технічним нокаутом у 7-му раунді над Тайреллом Герндоном.
42-річний Чісора має серію з трьох перемог поспіль.
Бій з Усиком під питанням? Вайлдер вийде в ринг проти британського ветерана
Поділитись