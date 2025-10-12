Чухаджян прокоментував свою перемогу нокаутом в Ризі
Українець поділився планами після успішного бою
близько 2 годин тому
Карен Чухаджян
Український боксер Карен Чухаджян (26-3, 14 КО) після перемоги над аргентинцем Хоелем Маркосом Мафаудом (13-2, 5 КО) у Ризі заявив, що його головна мета – здобути титул чемпіона світу. Про це він розповів в інтерв’ю після поєдинку.
«Я хочу стати чемпіоном світу. Це моя мета, і ми зробимо все, що в наших силах, щоб стати чемпіоном світу».
Також Карен висловив вдячність латвійському народу та уряду Латвії за підтримку України під час російського вторгнення.
Нагадаємо, Чухаджян переміг аргентинця технічним нокаутом в другому раунді.
