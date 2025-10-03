Чухаджян завершив спаринги перед боєм за титул
Український боксер готувався до поєдинку в Ризі
близько 1 години тому
Карен Чухаджян
Володар титулу WBO International у напівсередній вазі Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) провів останній спаринг у підготовці до поєдинку проти аргентинця Джоеля Маркоса Мафауаді (13-1, 5 КО).
29-річний українець опублікував у сторіз Instagram спільне фото з латвійським боксером середньої ваги Емілсом Спіссом (10-1, 4 КО).
«Фінальний спаринг», – підписав знімок Чухаджян.
Під час підготовки Чухаджяну також допомагали латвійський боксер середньої ваги Євгеній Алексєєв (18-0, 10 КО), українець Микита Алістратов (10-1-2, 5 КО) та німець Деврім Гьокдуман (13-0, 8 КО).
Поєдинок Чухаджяна з Мафауадою відбудеться 11 жовтня на турнірі KOK 127 & DREAMBOXING у Ризі, Латвія.
Поділитись