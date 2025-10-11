Чухаджян та Мафауад показали однакову вагу перед очним поєдинком
Бій відбдуеться на івенті у столиці Латвії
близько 1 години тому
Карен Чухаджян / Фото - BoxingScene
Український боксер Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) та аргентинець Хоель Маркос Мафауад (13-1, 5 КО) провели офіційну церемонію зважування напередодні очного бою.
Боксери вклались у ліміт напівсереднього дивізіону (66,7 кг). Чухаджян та Мафауад показали на вагах 66,670 кг.
На поєдинку стоятимуть титули IBF International та WBO International у напівсередній вазі.
Бій Чухаджяна з Мафауадою відбудеться 11 жовтня на турнірі KOK 127 & DREAMBOXING у Ризі, Латвія.
Поділитись