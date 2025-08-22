Чухаджян проведе титульний поєдинок на шоу у Латвії
Офіційне оголошення бою відбудеться 22 серпня
33 хвилини тому
Карен Чухаджян / Фото - BoxingScene
Володар титулу WBO International у напівсередньому дивізіоні українець Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) проведе поєдинок 11 жовтня.
На кону бою стоятимуть титули IBF International та WBO International у напівсередній вазі.
Суперник українця наразі невідомий. Офіційне оголошення бою відбудеться 22 серпня.
Поєдинок пройде на турнірі KOK 127 & DREAMBOXING в Ризі, Латвія.
Нагадаємо, у травні Карен переміг аргентинця Крістіана Хав’єра Аялу в бою за титул WBO International. Чухаджян вперше вийшов на ринг після поразки в чемпіонському поєдинку проти Джарона Енніса у листопаді минулого року.
