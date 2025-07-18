Володимир Кириченко

Володар титулу WBO International у напівсередній вазі Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) у коментарі Trubuna.com поділився прогнозом на реванш між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у хевівейті Олександром Усиком (23-0, 14 КО) і володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Які загалом ваші очікування від бою та які прогнози?

«На мою думку, Усик переможе за очками. Очікую побачити цікаве протистояння. Дюбуа прибавив за останні поєдинки, побачимо, чи буде цього достатньо».

Усику 38 років, Дюбуа на 11 молодший. Чи може це вплинути на результат?

«Усик у чудовій формі, та і я не бачу ніяких ознак того що вік якось впливає на Олександра».

У чому взагалі основна перевага Дюбуа?

«Сильна сторона Дюбуа – це його сила, потужність та нокаутуюча міць. Треба бути обережним у першій третині поєдинку».

Удари по тулубу – чи дійсно це слабка сторона Усика, як про це кажуть? Чи це скоріше міф?

«Якби це була слабка сторона, то нею б обовʼязково хтось вже скористався. Важка вага, тут усі удари небезпечні, особливо якщо бити буде хтось типу Дюбуа».

Якби треба було скласти короткий план на бій для Усика, що б ви порадили в бою саме з таким суперником?

«Усику треба робити те, що він завжди й робить – контролювати дистанцію, перегравати опонента, багато рухатись та бути уважним у першій половині поєдинку, поки Дюбуа ще свіжий і небезпечний».

Нагадаємо, що реванш Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Їхній перший поєдинок відбувся в серпні 2023 року і закінчився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

Усик – Дюбуа II: коли і де дивитися реванш та час бою