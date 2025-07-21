Володимир Кириченко

Володар титулу WBO International у напівсередньому дивізіоні Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) для Trіbuna.com прокоментував перемогу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Чи стало для вас несподіванкою, що бій завершився так рано?

«Для мене це стало несподіванкою, очікував більш конкурентний поєдинок».

На вашу, Дюбуа міг ще підійнятись? Та чи був би у цьому сенс?

«Друге падіння було жорстким, піднятись він міг, але продовжувати – не думаю».

Що стало головною причиною настільки легкого поєдинку для Усика?

«Усик показав феноменальну форму. Він був краще фізично, тактично і морально. Просто переїхав Дюбуа».

Усик після бою назвав трьох ймовірних наступних суперників: Ф’юрі, Паркер і Чісора. Який з цих боїв особисто вам здається найцікавішим?

«Фʼюрі він побив вже двічі – не бачу сенсу в третьому поєдинку, хіба що заробити грошей. Серед усіх перерахованих цей – найгрошовитіший. Чісора – не цікаво, нічого Дерек не покаже в бою з Олександром.

Паркер найцікавіший, з ним Усик хоча б ще не боксував. Плюс Паркер йде на хорошій серії, в останніх трьох боях взяв хороші скальпи».

Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.

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