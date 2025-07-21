Чухаджян підібрав наступного суперника для Усика
Це кривдник Вайлдера та Баколе
близько 1 години тому
Володар титулу WBO International у напівсередньому дивізіоні Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) для Trіbuna.com прокоментував перемогу абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) над колишнім володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
Чи стало для вас несподіванкою, що бій завершився так рано?
«Для мене це стало несподіванкою, очікував більш конкурентний поєдинок».
На вашу, Дюбуа міг ще підійнятись? Та чи був би у цьому сенс?
«Друге падіння було жорстким, піднятись він міг, але продовжувати – не думаю».
Що стало головною причиною настільки легкого поєдинку для Усика?
«Усик показав феноменальну форму. Він був краще фізично, тактично і морально. Просто переїхав Дюбуа».
Усик після бою назвав трьох ймовірних наступних суперників: Ф’юрі, Паркер і Чісора. Який з цих боїв особисто вам здається найцікавішим?
«Фʼюрі він побив вже двічі – не бачу сенсу в третьому поєдинку, хіба що заробити грошей. Серед усіх перерахованих цей – найгрошовитіший. Чісора – не цікаво, нічого Дерек не покаже в бою з Олександром.
Паркер найцікавіший, з ним Усик хоча б ще не боксував. Плюс Паркер йде на хорошій серії, в останніх трьох боях взяв хороші скальпи».
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.
Статистика ударів у реванші Усик – Дюбуа: Олександр перевершив британця
Поділитись