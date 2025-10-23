Чухаджян увійшов до топ-15 рейтингу WBC у напівсередній вазі
Український боксер піднявся в рейтингу після перемоги в Ризі
близько 2 годин тому
Всесвітня боксерська рада (WBC) представила оновлений рейтинг боксерів у напівсередній вазі, до якого увійшов українець Карен Чухаджян (26-3, 14 КО).
Спортсмен посів 15-ту позицію після успішного поєдинку в Ризі проти аргентинця Хоеля Маркоса Мафауда (13-2, 5 КО), якого здолав одностайним рішенням суддів.
Рейтинг WBC у напівсередній вазі
Чемпіон: Маріо Барріос (США)
1. Менні Пак’яо (Філіппіни)
2. Сулейман Сіссоко (Франція)
3. Рауль Куріель (Мексика)
4. Конор Бенн (Велика Британія)
5. Егідіюс Каваляускас (Литва)
6. Тулані Мбенге (Південна Африка)
7. Джек Кеттеролл (Велика Британія)
8. Еймантас Станіоніс (Литва)
9. Рохан Поланко (Домініканська Республіка)
10. Ліам Паро (Австралія)
11. Абель Рамос (США)
12. Карен Чухаджян (Україна)
13. Алексіс Роча (США)
14. Джовані Сантільян (США)
15. Самуель Моліна (Іспанія)
Поділитись