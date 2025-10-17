IBF оголосила про елімінатор у дивізіоні Чухаджяна
Переможець поєдинку стане суперником Крокера
12 хвилин тому
Ліам Паро / Фото - Yahoo
Міжнародна боксерська федерація (IBF) оголосила про проведення елімінатора у напівсередній вазі. Про це повідомляє The Ring.
Двома претендентами з найвищим рейтингом стали колишній чемпіон IBF у першій напівсередній вазі австралієць Ліам Паро (27-1, 16 KO) та ірландець Педді Донован (14-2, 11 КО).
Переможець бою зустрінеться з чинним володарем титулу Льюїсом Крокером (22-0, 11 КО).
Паро у вересні 2025-го одноголосним рішенням суддів переміг Давіда Папо, а Донован двічі цього року поступився Крокеру.
Нагадаємо, що цьому дивізіоні виступає українець Карен Чухаджян, який напередодні захистив титул WBO International та завоював IBF International.
