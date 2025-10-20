Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у напівсередньому дивізіоні українець Віктор Постол (33-5, 12 KO) в інтерв'ю vRINGe поділився думками про те, з ким його екссупернику Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 KO) слід зустрітися в наступному поєдинку.

За словами Постола, він хоче побачити протистояння чинного абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі проти непереможеного американця Джарона Енніса.

«Мені було б цікаво подивитися на нього проти бійця, якому програвав Карен Чухаджян – проти Джарона Енніса. Тому що це теж дуже такий непоганий боксер. Теж швидкий. Теж чутливий. Теж з ударом. Ось цей бій мені було б цікаво подивитися. І, якщо не помиляюся, Енніс уже перейшов у 69 кг. Це був би класний бій».

