Володар титулу WBO International у напівсередньому дивізіоні українець Карен Чухаджян (25-3, 13 КО) проведе поєдинок проти аргентинця Джоеля Маркоса Мафауада (13-1, 5 КО).
Бій відбудеться 11 жовтня на турнірі KOK 127 & DREAMBOXING у Ризі (Латвія).
На кону бою стоятимуть титули IBF International та WBO International у напівсередній вазі.
Трансляція запланована на DAZN та Fightplus.eu.
Мафауад наразі має серію з чотирьох перемог поспіль.
Нагадаємо, у травні Карен переміг аргентинця Крістіана Хав’єра Аялу в бою за титул WBO International. Чухаджян вперше вийшов на ринг після поразки в чемпіонському поєдинку проти Джарона Енніса у листопаді минулого року.
