Денис Сєдашов

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (26-4, 14 KO) не вийде на ринг проти аргентинця Лукаса Рамона Арганьяраса (16-1, 11 KO).

Після прильоту до Німеччини українцю стало зле. За результатами медичного огляду в Чухаджяна попередньо діагностували інфекцію, через що його команда ухвалила рішення відмовитися від проведення поєдинку.

Бій проти Арганьяраса мав відбутися 27 листопада в межах вечора боксу Symphony of the Ring у німецькому Русті.

«Міцний хлопець, має удар»: Карен Чухаджян — про підготовку до поєдинку з Арганьярасом.