Чухаджян знявся з бою проти аргентинця Арганьяраса в Німеччині
Виною тому стала інфекція в українця
Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (26-4, 14 KO) не вийде на ринг проти аргентинця Лукаса Рамона Арганьяраса (16-1, 11 KO).
Після прильоту до Німеччини українцю стало зле. За результатами медичного огляду в Чухаджяна попередньо діагностували інфекцію, через що його команда ухвалила рішення відмовитися від проведення поєдинку.
Бій проти Арганьяраса мав відбутися 27 листопада в межах вечора боксу Symphony of the Ring у німецькому Русті.
«Міцний хлопець, має удар»: Карен Чухаджян — про підготовку до поєдинку з Арганьярасом.
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