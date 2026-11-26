Донецький Шахтар зазнав поразки від турецького Фенербахче у п'ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Після завершення зустрічі в Лондоні свою оцінку протистоянню опублікував офіційний сайт УЄФА.

Матч на стадіоні «Стемфорд Брідж» завершився мінімальною перемогою стамбульського клубу – 1:0. Долю протистояння вирішив епізод на 56-й хвилині, коли Ведат Мурікі зумів переграти голкіпера донеччан Дмитра Різника.

«Дуже грамотні командні корективи Фенербахче, які дозволили нейтралізувати загрозу з боку Шахтаря, а також повернення Н'Голо Канте до гри на добре знайомому стадіоні принесли турецькому клубу перемогу.

Шахтарю доведеться зберігати високий рівень мотивації, адже попереду ще є можливості набрати очки, а вихід до плей-оф залишається цілком реальним», – передає пресслужба УЄФА.