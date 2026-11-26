УЄФА виніс вердикт Шахтарю після поразки від Фенербахче
«Гірники» зазнали третьої поразки поспіль
Донецький Шахтар зазнав поразки від турецького Фенербахче у п'ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Після завершення зустрічі в Лондоні свою оцінку протистоянню опублікував офіційний сайт УЄФА.
Матч на стадіоні «Стемфорд Брідж» завершився мінімальною перемогою стамбульського клубу – 1:0. Долю протистояння вирішив епізод на 56-й хвилині, коли Ведат Мурікі зумів переграти голкіпера донеччан Дмитра Різника.
«Дуже грамотні командні корективи Фенербахче, які дозволили нейтралізувати загрозу з боку Шахтаря, а також повернення Н'Голо Канте до гри на добре знайомому стадіоні принесли турецькому клубу перемогу.
Шахтарю доведеться зберігати високий рівень мотивації, адже попереду ще є можливості набрати очки, а вихід до плей-оф залишається цілком реальним», – передає пресслужба УЄФА.
Після п'яти зіграних турів команда Арди Турана має чотири бали та посідає 26-те місце. Фенербахче з вісьмома очками розташувався на 16-й сходинці.
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Для виходу до стикових матчів Ліги чемпіонів «гірникам» необхідно фінішувати в першій двадцять четвірці. Попереду на українську команду чекають три вирішальні зустрічі – проти Слована, Лейпцига та мадридського Реала.
Календар матчів Шахтаря
9 грудня, 19:45 – Слован – Шахтар
20 січня, 22:00 – Лейпциг – Шахтар
27 січня, 22:00 – Шахтар – Реал Мадрид
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