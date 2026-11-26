Забарний вийшов у стартовому складі команди Луїса Енріке та допоміг парижанам зрівняти рахунок у першому таймі. Українець вдало зіграв на другому поверсі після подачі кутового, відправивши м'яч у ворота суперника.

Захисник Ілля Забарний став одним із головних героїв матчу шостого туру Ліги чемпіонів між ПСЖ та Ромою . Паризький клуб зіграв у результативну нічию з італійцями (2:2), а український легіонер відзначився забитим м'ячем і провів на полі всі 90 хвилин.

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Яскравий виступ 24-річного футболіста не залишився непоміченим французькими журналістами. Видання Footmercato високо оцінило гру центрального захисника, відзначивши не лише його результативність, а й надійність в обороні.

«Забарний продовжує демонструвати впевненість. Він зрівняв рахунок ударом головою та врятував команду важливим виносом м'яча перед перервою», – зазначили журналісти.

Для українця цей гол став уже третім у складі ПСЖ у сезоні 2026/27. Раніше він забивав Страсбуру (3:1) та Труа (1:0) у чемпіонаті Франції.

Контракт Забарного з паризьким клубом діє до 30 червня 2030 року. Transfermarkt оцінює захисника у 40 мільйонів євро.

Після п'яти турів Ліги чемпіонів ПСЖ має 13 очок і посідає другу сходинку турнірної таблиці. Наступний поєдинок команда Луїса Енріке проведе 28 листопада проти Лор'яна. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.