Чи допоможе команда Усика підготувати Джошуа до Ф’юрі? Відповідь з табору українця
Лапін заявив, що все відбуватиметься поступово
близько 2 годин тому
Фото: DAZN
Менеджер команди Олександра Усика (24-0, 15 KO) Сергій Лапін в інтерв’ю rtfight.com висловився про потенційну підготовку Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) з українцем до дуелі з Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 KO).
Чи може команда Усика допомогти AJ зрештою побити Тайсона Ф’юрі наступного року?
Все робиться крок за кроком. Попереду набагато більше роботи, ніж розмов. Якщо цей бій відбудеться, ринг дасть єдину відповідь, яка має значення.
