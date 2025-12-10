Наступний суперник Джошуа розповів, хто завдав йому найважчого удару, – це не Майк Тайсон
Джейк Пол згадав протистояння з Томмі Ф’юрі
18 хвилин тому
Фото: Getty Images
Джейк Пол, згадуючи минулих суперників, у своєму подкасті розповів, хто завдавав йому найважчих ударів:
Я б сказав, що Томмі Ф'юрі (бив найсильніше), бо це удари, яких ви не бачите. Томмі був складнішим у цьому, але я міг передбачити удари Майка. Він був сильним, але жоден удар по мені не був чистим. Тож, чесно кажучи, я не відчув повної сили Майка Тайсона, але це добре. Ви ж не хочете цього відчути.
Олександр Усик розповів, скільки раундів пройде бій Ентоні Джошуа – Джейк Пол.
Поділитись